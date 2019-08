Grèce : l'île d'Eubée ravagée par les flammes

L'île d'Eubée (Grèce) est dévastée. Plusieurs hectares d'une forêt de pins ont été brûlés. Les animaux n'ont pas été épargnés par la violence des flammes. "Habituellement, il y a beaucoup de vie sauvage, on a besoin de volontaires en urgence pour voir ce que l'on peut sauver", explique un homme. L'incendie s'est déclaré sur l'île, la deuxième la plus importante du pays, mardi 13 août. Les flammes se sont propagées sur ce site naturel d'exception et les autorités parlent d'une énorme catastrophe écologique.

Des renforts européens attendus

Durant la nuit, plus de 200 pompiers ont lutté contre le feu. Une dizaine d'hélicoptères et d'avions bombardiers se sont relayés sur un front de 12 kilomètres. 500 habitants ont été évacués de chez eux en urgence. Mercredi, la situation est moins préoccupante, mais l'incendie n'est toujours pas maîtrisé. Des renforts venus d'autres pays de l'Union européenne sont attendus sur l'île, notamment d’Italie et de Croatie.

Le JT

Les autres sujets du JT