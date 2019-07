Grèce : Kyriakos Mitsotakis remporte les élections législatives

Il n'est pas un inconnu pour les Grecs puisqu'il est le fils de l'ancien Premier ministre Constantin Mitsotakis dans les années 90, le frère de l'ancienne ministre des Affaires étrangères Dora Bakoyanni et l'oncle du tout nouvellement élu maire d'Athènes (Grèce). Dans cette famille, le nouveau Premier ministre a réussi à se faire un prénom et il a déjoué tous les pronostics lors de l'élection interne du parti conservateur.

Un programme plus social

Depuis un peu plus de trois ans, il sillonne la Grèce pour tenter de rassurer ses concitoyens auxquels il promet un programme plus social et s'engage à l'appliquer en commençant par la baisse des impôts. Sa victoire, dimanche 7 juillet, avait été annoncée par les sondages. Les multiples promesses non tenues par Alexis Tsipras, Premier ministre sortant, ont sans doute joué en sa faveur.