Grèce : des incendies ravagent des habitations aux portes d'Athènes

France 2

Article rédigé par France 2 - M.Burgot, @RevelateursFTV, C.Ricco France Télévisions

Plusieurs feux ont éclaté, lundi 17 juillet près d'Athènes, en Grèce. Malgré l'intervention de plusieurs moyens aériens et plus de 400 pompiers, les flammes progressent et des stations balnéaires ont dû être évacuées.

Un mur de feu, à 60 km de la capitale grecque. Dans la matinée du mardi 18 juillet, ces incendies de forêts étaient sur plusieurs fronts. Au sud d’Athènes, à Lagonisi (Grèce), dans une autre zone, les flammes sont au plus près des habitations. Malgré les ordres d’évacuation, certains habitants de ces stations balnéaires ne sont pas encore partis. Ils se battent contre les feux avec des moyens parfois dérisoires. "Nous avons la dernière maison sur la montagne. Et nous resterons éveillés pour voir comment ça évolue et si un camion de pompiers arrive", confie l’habitante. La canicule et les vents forts responsables Plusieurs maisons ont été ravagées par les flammes. La priorité des 490 pompiers mobilisés est la protection des vies, même s’ils tentent également de circonscrire les incendies. Dans la nuit, ils ont gagné une autre forêt, au nord d’Athènes. La canicule, 44 °C à certains endroits, et les vents forts expliquent la situation. Les autorités grecques imputent ces incendies au changement climatique.