Grèce : au moins 78 migrants sont décédés dans le naufrage de leur embarcation

Une embarcation, partie de Libye avec à son bord 750 personnes, a échoué au large de la Grèce, dans la nuit du mardi 13 au mercredi 14 juin. Au moins 78 d'entre elles se sont noyées. La Grèce fait face à l'un des pires naufrages de migrants qu'elle a connu et a décrété trois jours de deuil national.

Sur deux photos prises par les gardes-côtes grecs, on voit le navire avant qu’il ne coule, le pont littéralement bondé. Dans la nuit du mercredi 14 au jeudi 15 juin, les gardes-côtes ont ramené de nouveaux cadavres. Il est pour l’instant impossible de dire combien de migrants ont perdu la vie lors du drame, et on ne le saura probablement jamais avec précision. Jusqu’à présent, 104 personnes ont été secourues et ramenées à quai en Grèce.



Le bateau aurait refusé toute aide

78 personnes sont officiellement mortes et des centaines d’autres sont toujours portées disparues. L’embarcation était, semble-t-il, partie vendredi des côtes libyennes, avant de sombrer au large des côtes grecques dans la nuit de mardi à mercredi, dans des circonstances troubles. Les migrants auraient-ils pu être secourus avant le naufrage ? Un avion de Frontex, l’agence européenne de surveillance des frontières, a survolé l’embarcation mardi midi, mais le bateau aurait refusé son aide selon les autorités grecques.