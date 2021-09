Eurozapping : la Grèce renvoie les soignants non-vaccinés et la tension s’accentue entre la Pologne et la Biélorussie

G. Dehlinger, C. Chen

La Grèce renvoie les soignants non-vaccinés contre le Covid-19. Les manifestations du week-end, à Athènes, n’ont pas réussi à faire fléchir le gouvernement. Dès le lundi 1er septembre, les soignants qui n’auront pas reçu leurs doses de sérum devront rester à la maison et perdent leur salaire. Et s’ils viennent à changer d'avis, ils risquent de ne plus retrouver leur place.





“La situation est très tendue ”



En Pologne, la crispation autour de la frontière biélorusse s’intensifie. Après la construction d’une clôture face à la Biélorussie et l’arrivée de renforts, la Pologne veut instaurer l’état d’urgence. Elle craint qu’Alexandre Loukachenko, le président, n’instrumentalise la crise en Afghanistan, pour pousser des migrants à franchir la frontière. “La situation est très tendue. Beaucoup de personnes armées et dangereuses seront de l’autre côté de la frontière dans les prochains jours”, affirme le ministre polonais de l’Intérieur, Mariusz Kaminski.