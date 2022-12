Géorgie : l'ancien président Mikheïl Saakachvili "empoisonné" en prison, selon des médecins

Dans un rapport rendu public par la défense de Mikheïl Saakachvili, le toxicologue américain David Smith affirme que les "tests ont révélé la présence de métaux lourds" dans l'organisme de l'ancien chef de l'Etat, et que les symptômes qu'il présente "sont le résultat d'un empoisonnement aux métaux lourds".

L'ex-président géorgien Mikheïl Saakachvili a été "empoisonné" aux métaux lourds en prison en Géorgie, et il risque la mort s'il n'est pas correctement soigné, selon un rapport médical diffusé par son équipe juridique, lundi 5 décembre.

Âgé de 54 ans, Mikheïl Saakachvili, meneur de l'opposition dans ce pays du Caucase, a été transféré à l'hôpital l'année dernière après une grève de la faim de 50 jours. Il l'avait observée en protestation contre son incarcération pour abus de pouvoir, qu'il dénonce comme politique.

Dans un rapport rendu public par ses avocats, le toxicologue américain David Smith affirme que les "tests ont révélé la présence de métaux lourds" dans l'organisme de l'ancien chef de l'Etat et que les symptômes qu'il présente "sont le résultat d'un empoisonnement aux métaux lourds". "Avec un degré raisonnable de certitude médicale", ces agents toxiques, parmi lesquels du mercure et de l'arsenic, sont apparus dans l'organisme de l'ancien président après son emprisonnement, a ajouté David Smith.

Un "risque accru de mortalité"

Selon les auteurs de ce rapport, daté du 28 novembre, l'intéressé reçoit un traitement médical qui lui est néfaste sans surveillance appropriée. Le "risque accru de mortalité est imminent" sans un traitement adéquat, "qui semble lui avoir été refusé ou qui est indisponible" en Géorgie, a alerté David Smith.

Les autorités géorgiennes ont assuré que Mikheïl Saakachvili bénéficiait de tous les soins nécessaires. La présidente, Salomé Zourabichvili, a déclaré qu'il revenait à la justice de décider s'il devait être remis en liberté pour des raisons de santé.

Une autre médecin, Mariam Jishkariani, qui présidait un conseil de docteurs ayant examiné l'ancien dirigeant, a déclaré à l'AFP qu'il avait été "diagnostiqué avec des lésions cérébrales et une neuro-intoxication". "Il souffre d'un certain nombre de maladies graves, qui sont incompatibles avec son enfermement", a-t-elle ajouté. Selon Tengiz Tsouladzé, membre d'un conseil de médecins mis en place par le médiateur des droits géorgien, Mikheïl Saakachvili a "perdu plus de 40 kilos" pendant sa détention.