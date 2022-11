Guerre en Ukraine, Corée du Nord, climat... Ce qu'il faut retenir de la rencontre entre Joe Biden et Xi Jinping avant le G20

Au cours d'un long entretien de trois heures, Joe Biden et Xi Jinping ont tenté lundi 14 novembre d'apaiser les tensions entre les Etats-Unis et la Chine. A la veille du sommet du G20, qui se tient à Bali (Indonésie), les présidents américain et chinois se sont serrés la main et ont parlé longuement pour la première fois depuis que l'arrivée du démocrate à la Maison Blanche en janvier 2021. Avec, pour chacun d'eux, l'objectif de trouver des terrains de convergence sans éviter les sujets qui fâchent.

Sur les relations entre les deux pays

Joe Biden a affirmé qu'une nouvelle Guerre froide n'était pas nécessaire. Xi Jinping a quant à lui souligné que les deux pays "partagent plus de sujets communs que de sujets qui les opposent", selon un compte-rendu de la rencontre par le ministre chinois des Affaires étrangères.

Les deux dirigeants ont adopté un ton plus conciliant qu'au cours des trois dernières années, marquées par la pandémie de Covid-19. Xi Jinping a tenté d'apaiser son homologue en lui assurant que la Chine n'avait pas l'intention de prendre la place des Etats-Unis ou de "changer l'ordre international existant".

Sur le plan bilatéral, le président américain a émis ses "inquétudes" sur le respect des droits humains au Xinjiang, au Tibet et à Hong Kong et a averti que les Etats-Unis "continueront d'opposer une concurrence vigoureuse" à la Chine mais estimé qu'il fallait "laisser ouverts les canaux de communication".

Sur la crise climatique

Si la Maison Blanche avait averti qu'il ne fallait pas s'attendre à des résultats concrets de la rencontre entre les présidents, une annonce a toutefois été remarquée. Les Etats-Unis et la Chine, les deux plus grands émetteurs mondiaux de CO2, vont en effet reprendre leur coopération face à la crise climatique, interrompue l'été dernier en raison des tensions entre les deux pays autour de Taïwan.

Le travail va reprendre autour des "défis transnationaux", a expliqué la Maison Blanche, citant le changement climatique comme le premier d'entre eux. Pékin a évoqué "les défis sans précédent" auxquels est confrontée la planète : "Le monde attend de la Chine et des Etats-Unis de gérer correctement notre relation."

Sur la guerre en Ukraine

Joe Biden et Xi Jinping se sont mis d'accord sur un point au sujet de la guerre en Ukraine, selon la Maison Blanche : le refus de tout recours à l'arme nucléaire. Ils "ont réitéré leur accord sur le fait qu'une guerre nucléaire ne devrait jamais être menée et ne peut jamais être gagnée", selon Washington. Plus vague, la Chine s'est dite "du côté de la paix" et a de nouveau appelé à des négociations.

Sur le programme nucléaire nord-coréen

A propos de la Corée du Nord, Joe Biden s'est dit "confiant" que la Chine "ne cherche pas une escalade" de la part de son alliée, dont les tirs de missiles font craindre un essai nucléaire. Lors d'une conférence de presse à l'issue de leur rencontre, Joe Biden a assuré avoir demandé à son homologue chinois de signifier "clairement" à Pyongyang de ne pas mener d'essai nucléaire, faute de quoi Washington devrait prendre des mesures "défensives". Il a exhorté Xi Jinping à encourager la Corée du Nord à se montrer "responsable".

Sur la situation à Taïwan

"La question de Taïwan est au cœur même des intérêts fondamentaux de la Chine, le socle de la fondation politique des relations sino-américaines, et la première ligne rouge à ne pas franchir dans les relations sino-américaines", a déclaré Xi Jinping à Joe Biden, selon l'agence de presse Xinhua.

"Je ne pense pas qu'il y a une tentative imminente de la part de la Chine d'envahir Taïwan", a déclaré le dirigeant américain devant la presse. "Il a dit clairement vouloir une résolution pacifique" de ce différend, a-t-il ajouté. "Je suis convaincu qu'il comprenait très bien ce que je disais, et je comprenais ce qu'il disait."