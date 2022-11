Relations Chine-USA : le G20 peut "couper court à l'aggravation du conflit, mais pas le résoudre", selon un spécialiste des relations internationales

Le président américain Joe Biden et son homologue chinois Xi Jinping ont échangé pendant plus de trois heures, lundi 14 novembre, à la veille du sommet du G20 à Bali en Indonésie.

Le G20 qui s'ouvre ce mardi à Bali (Indonésie) peut "couper court à l'aggravation du conflit" entre la Chine et les Etats-Unis, "mais pas le résoudre", estime lundi 14 novembre sur franceinfo Dominique Moïsi, conseiller spécial à l’Institut Montaigne et spécialiste des relations internationales. Lundi, les présidents américains et chinois se sont rencontrés, à la veille du sommet, pour échanger durant plus de trois heures.

franceinfo : Comment analysez-vous les compte-rendus des discussions entre Joe Biden et Xi Jinping ?

Dominique Moïsi : Ils sont assez convenus. Il n'y a pas de surprise. On peut espérer qu'à partir de ce sommet, la Chine et les Etats-Unis vont arrêter de voir la détérioration de leur relation. On évite le pire, mais on ne renoue pas à un dialogue réellement positif. Depuis 1979, je crois que jamais les relations entre les Etats-Unis et la Chine n'ont été aussi difficiles. En 1979, la Chine et les Etats-Unis avaient un rival, un adversaire commun, qui était l'URSS. Aujourd'hui, on voit que la Chine a beaucoup plus de compréhension à l'égard de la Russie que ce n'est le cas des Etats-Unis.

Joe Biden et Xi Jinping ont tous deux réitéré leur opposition à toute guerre nucléaire : est-ce une façon pour la Chine de lâcher la Russie ?

Sur cette question, la Chine a toujours été assez claire : "Faites ce que vous voulez, mais n'utilisez pas l'arme nucléaire, ce serait vraiment une très mauvaise idée". La Chine rejoint le camp de ceux qui veulent dissuader la Russie, si elle en a eu vraiment envie, d'utiliser l'arme nucléaire.

Ce G20 peut-il couper court à l'énorme conflit entre les Etats-Unis et la Chine ?

Couper court à l'aggravation du conflit, oui, mais pas le résoudre. Ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est que les questions commerciales, les questions technologiques, donc les questions techniques objectivement très difficiles entre les Etats-Unis et la Chine, sont aggravées par des questions géopolitiques, stratégiques et idéologiques. Les Chinois mettent en avant un modèle qui n'est vraiment pas celui de l'Amérique. Ils disent, derrière Xi Jinping : "Notre modèle est le meilleur. La démocratie est un modèle obsolète, décadent. Les systèmes autoritaires, ça fonctionne beaucoup mieux."

Les positions des Etats-Unis et de la Chine sont-elles irréconciliables ?

Le grand changement, c'est Xi Jinping. Il n'y a pas de points communs entre ce qu'était la Chine de Deng Xio Ping et la Chine de Xi Jinping. Joe Biden est dans une ligne de continuité avec les autres présidents américains, y compris Donald Trump. Les Américains ont mis l'accent sur l'Asie et sur la Chine, mais pour s'opposer en réalité à la montée en puissance et à la montée des ambitions chinoises.