G20 : la guerre en Ukraine, un dossier phare du sommet

Alors que le sommet du G20 se tient au Brésil ce lundi 18 et mardi 19 novembre, le sujet de la guerre en Ukraine sera un des points clés de ce rendez-vous.

La guerre en Ukraine sera l’un des dossiers les plus importants du sommet du G20 et la France entend bien faire entendre sa voix. Emmanuel Macron, en marge de ce rendez-vous international, a expliqué qu’il fallait "une paix durable soit négociée". Vladimir Poutine et Donald Trump seront absents de ce forum. Le premier est sous le coup d’un mandat d’arrêt de la cour pénale internationale, le second est nouvellement élu à la présidence des États-Unis mais n’a pas encore pris ses fonctions.

La France veut peser

Ces deux absences de marque pourraient peut-être permettre à Emmanuel Macron de peser dans les discussions. Lui qui est élu président de la République française depuis 2017 commence à être une figure internationale connue. Ce déplacement va aussi permettre au chef de l’État de renforcer les relations économiques avec les pays d’Amérique latine et notamment sur les métaux rares.