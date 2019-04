Fisher-Price rappelle 5 millions de transats pour bébés après une série de morts de nourrissons

Le groupe américain Mattel a annoncé vendredi 12 avril le rappel mondial de 4,7 millions de transats pour bébé de la marque Fisher-Price, après un avertissement des autorités américaines qui évoquent une trentaine de décès de nourrissons en dix ans.

Tout en assurant que son produit est sans danger, Fisher-Price "annonce le rappel volontaire de tous les exemplaires de transats 'Rock 'n Play Sleeper' en raison de cas rapportés de décès de nourrissons alors qu'ils se trouvaient dans la balancelle (...) sans être attachés", a écrit Fisher-Price sur son compte Twitter, en ajoutant que le rappel se faisait "en partenariat" avec la Consumer Product Safety Commission américaine (USCPSC).

Putting safety first, in partnership with the CPSC, Fisher-Price issued a voluntary recall of our Rock ‘n Play Sleepers. All product use should be discontinued. Learn more at https://t.co/7D8jTEmLxs pic.twitter.com/EqkWW4QXjl