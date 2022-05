Finlande : à Helsinki, une ville sous la ville pour faire face à l'accroissement de la population

Helsinki, la capitale de la Finlande, cache un secret : une ville sous la ville. Pour aller travailler, Kati Nikkanen plonge chaque jour à 14 mètres sous terre. Elle est employée dans un complexe aquatique depuis cinq ans. Le cadre est insolite, mais l'ambiance parfois pesante. "Il n'y a pas de fenêtres ici, donc ça arrive qu'on ne voit pas du tout la lumière du jour", dit-elle.

Gérer l'accroissement de la population

Les habitants d'Helsinki vivent en partie sous terre. Le sous-sol est devenu une fourmilière où l'on trouve gares routières, supermarchés et coiffeurs. Au total, 20 km de tunnels piétons. "Plutôt que de construire des murs en surface, qui seraient plus chers, on creuse. C'est moins cher, c'est solide, et c'est très beau, selon moi", explique Ilkka Vähäaho, responsable du développement souterrain de la ville d'Helsinki. L'objectif est de gérer l'accroissement de la population : plus de 160 000 habitants supplémentaires en dix ans. Le développement souterrain doit aussi permettre à la ville de rendre son centre-ville exclusivement piéton.