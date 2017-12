VIDEO. La Nouvelle-Zélande célèbre son passage en 2018

L'avenir se lève à l'Est : les îles du Pacifique, la Nouvelle-Zélande puis l'Australie ont donné, dimanche 31 décembre, le coup d'envoi du marathon planétaire des festivités du Nouvel An, qui se dérouleront dans de nombreux pays sous haute sécurité.

Avec douze heures d'avance sur les Français, les Néo-Zélandais ont célébré le Nouvel An, une heure après les îles de Samoa, Tonga et Christmas, premiers territoires à basculer dans la nouvelle année. A Auckland, le feu d'artifice a été tiré depuis la tour Sky, qui culmine à 220 mètres.

Let the party start!Auckland kicks off the NewYear celebrations with stunning firework displays world rings in 2018 https://t.co/Rtx42PjioG pic.twitter.com/vqKD8FY90W