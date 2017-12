Réveillon : les professionnels s'activent

C'est l'effervescence. Les grossistes et commerçants de Rungis (Val-de-Marne) se sont levés entre minuit et 1h du matin pour acheter les produits les plus frais et honorer les dernières commandes. A 4h du matin, un poissonnier s'active. Dans deux heures, il sera sur le marché de Brie-Comte-Robert, en Seine-et-Marne. Mais pour le moment, il lui manque du homard.

Les fruits exotiques sont à la mode

Au pavillon voisin, les fruits exotiques ont le vent en poupe : les ventes ont progressé de 30% par rapport à l'année dernière. Mangues, ananas, litchis... Les produits sont fortement consommés lors des fêtes. "L'ananas est réputé pour faire maigrir, ça fait fondre les graisses !", s'amuse Jamel Ben-Leya, primeur à Suresnes (Hauts-de-Seine). Il reste deux jours de ventes pour les professionnels, avant le grand jour du réveillon : les fêtes de fin d'année représentent un tiers de leur chiffre d'affaires.

Le JT

Les autres sujets du JT