Quelles sont vos bonnes résolutions pour 2018 ?

Il est de ces petites victoires qui changent une vie et le début de l'année est toujours propice à ces bonnes résolutions. "Je suis bientôt papa, dans deux à trois semaines, je vais essayer de faire en sorte d'être un bon père", explique un habitant de Reims (Marne). "De plus en plus bio, faire attention à la nature", explique une autre.

Plus solidaire, plus heureux, plus économe

La nature et la nature humaine sont au coeur de ces résolutions, qui deviennent pour certains des messages d'espoir : "De belles rencontres, de beaux projets professionnels et personnels", explique une femme. "Me lever tôt, et puis avoir le sourire, savoir profiter de la France et de tout ce qu'on a de bien chez nous", confie un habitant de Reims. Changer son comportement, ses habitudes de vie, son regard sur les autres, prendre soin de sa famille, être plus solidaire, plus économe, plus écolo... Des résolutions en cascades qui ont douze mois pour être concrétisées.

