Paris, Marseille, Bordeaux... Que faire pour fêter le Nouvel An dans les grandes villes françaises ?

L'Australie, la Nouvelle-Zélande et les autres territoires d'Océanie ont lancé, alors que nous étions encore le dimanche 31 décembre en France, les festivités du passage à l'an 2018. Elles se succéderont, le long des fuseaux horaires de la planète. En France, minuit approche et des milliers de personnes vont fêter le passage à la nouvelle année. De votre côté, vous ne savez pas encore quoi faire ? Franceinfo recense ici les différentes animations prévues dans les grandes villes de France.

A Paris, des projections sur l'Arc de triomphe

Cette année, les festivités se dérouleront au pied de la tour Eiffel et sur les Champs-Elysées. La mairie a organisé un "spectacle grandiose, fait de musique et de projections sur l'Arc de triomphe", rapporte le site de Paris. "L’événement prendra la forme d’un film d’animation projeté sur l’Arc de triomphe, qui proposera aux spectateurs de découvrir Paris de façon ludique. Il sera suivi d’un feu d’artifice", continue le site, qui recense également les rues fermées à la circulation.

Nouvel An sportif à Marseille

Un Nouvel An sportif à Marseille. La ville des Bouches-du-Rhône organise la "Corrida du Vieux-Port". Il s'agit d'une "course déguisée de 6 kilomètres" autour du Vieux-Port, suivi d'un concours de déguisements, rapporte le site de l'un des organisateurs. "De quoi éliminer les excès de Noël et prendre un peu d’avance sur vos bonnes résolutions", ironise le même site.

Attention des contraintes de circulation et de stationnement sont à prévoir le 31 décembre dans le quartier du Vieux-Port à l'occasion de la course festive de fin d'année. ⛔️

https://t.co/f9WkCGGO17 pic.twitter.com/GIrPnEEBZy — Ville de Marseille (@marseille) 30 décembre 2017

Plusieurs petits événements à Lyon

A Lyon (Rhône), la mairie n'annonce pas de grandes animations. Le site Lyon Capitale recense toutefois plusieurs événements : pièces de théâtre ou spectacles. Des péniches seront également ouvertes toute la nuit "pour les amateurs de salsa, électrolatino et reggaeton", explique le site. Pour encadrer les festivités, "380 policiers seront de faction dans l’agglomération lyonnaise. Ils seront appuyés par près de 200 militaires de l’opération Sentinelle et 80 policiers municipaux", détaille le même site.

Transports en commun non-stop à Toulouse

A Toulouse (Haute-Garonne), la fête pourra se prolonger jusqu'au bout de la nuit. Les métros A et B seront en effet ouverts toute la nuit. "C'est le jour le plus long du métro toulousain : du dimanche 31 décembre 2017 à 5 heures du matin, jusqu'au mardi 2 janvier 2018 à une heure du matin, soit près de 44 heures de fonctionnement en continu", explique France 3 Occitanie.

Première à #Toulouse : profitez du métro , lignes , ouvert en continu la nuit du 31 décembre au 1er janvier. Plus d'infos https://t.co/iEUyuEH5NI #Tisseo pic.twitter.com/WOYcgt5EFt — Toulouse Métropole (@TlseMetropole) 23 décembre 2017

A Nice, plusieurs événements et un feu d'artifice à proximité

Sur le site de l'office de tourisme, la ville de Nice (Alpes-Maritimes) liste plusieurs événements organisés dans la cité de la Promenade des Anglais. Pour admirer un feu d'artifice, les Niçois n'auront qu'à faire quelques kilomètres et assister au "traditionnel et majestueux feu d’artifice qui sera tiré en baie de Cannes à minuit, sur le thème des séries", rapporte le site du palais des festivals de Cannes.

Un arbre à vœux interactif à Nantes

Spectacle, pièce de théâtre, woman show, etc : un programme chargé attend les Nantais pour ce réveillon du Nouvel An, comme le souligne Ouest France. La mairie, de son côté, met de nouveau à disposition des habitants son arbre à vœux, sur la place du Commerce à partir de 19 heures et ce jusqu'au 15 janvier. "Les passants déposent leurs vœux sur des bornes interactives. Leurs vœux illuminent ensuite l’arbre", explique Presse Océan.

Et si vous partagiez votre vœu pour l'année 2018 à Nantes? #BonneAnnéeNantes pic.twitter.com/xsuXaRC5Be — Ville de Nantes (@nantesfr) 29 décembre 2017

Tout en musique à Strasbourg

A Strasbourg (Bas-Rhin), le réveillon sera musical. Comme le rapporte le site JDS, l'orchestre philharmonique de la ville donnera un concert "autour de Mozart, Rachmaninov, Bach, Vivaldi, Strauss et Beethoven, perturbé par les stars comiques Aleksey Igudesman et Hyung-Ki Joo". Pour faciliter la vie des fêtards, les transports en commun offriront un service "spécial réveillon", comme l'explique France bleu Alsace. "Il est composé des lignes de tramway A, B, C et D, ainsi que de dix lignes de bus", précise le site de la radio. Elles desserviront "l’ensemble des communes de l'agglomération habituellement desservies de nuit en bus, soit 33 communes", indique la CTS. Le service débute à 19h30 pour se terminer à 4h30 le lundi 1er janvier.

Des spectacles à Montpellier

Si vous habitez Montpellier (Hérault), vous ne risquez pas de vous ennuyer. Sur son site, Midi Libre liste plusieurs suggestions de sorties pour le réveillon du Nouvel An. Il propose par exemple une soirée spectacles avec des représentations musicales et humoristiques, ou encore un concert de jazz.

Gatsby, danse et improvisations à Bordeaux

L'office de tourisme de Bordeaux (Gironde) propose plusieurs soirées pour fêter le passage à la nouvelle année : un événement centré sur Gatsby le Magnifique, un spectacle d'improvisations ou encore une soirée sur les années 1970. Pour les intéressés, "les trois lignes de tramway circuleront toute la nuit, avec un passage toutes les 15 minutes", rapporte Sud Ouest.

De la pyrotechnie à Rennes

A Rennes (Ille-et-Vilaine), les habitants pourront assister à un spectacle plein de lumière. "Place de la mairie, les Anooki [des petits personnages inuits] projetteront un spectacle spécial sur la façade de l’hôtel de ville, mêlé à de la pyrotechnie", décrit Ouest France. Et dès minuit, jusqu'à 5 heures du matin, un "love bal" se tiendra dans la salle de spectacle Le Liberté. Pour circuler, le métro circulera toute la nuit, d'après Ouest France.