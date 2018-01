Nouvel An : soirée festive sur les Champs-Élysées

La météo incertaine a longtemps laissé planer le doute, mais à minuit pile, avec tous les regards braqués sur lui, il était bien présent au rendez-vous. Un feu d'artifice surplombant l'Arc de triomphe, devant des Champs-Élysées noir de monde et un public émerveillé, qui se souhaite la bonne année dans toutes les langues. "Le feu d'artifice est génial, Paris je t'aime", dit une touriste.

Une fête sous haute sécurité

Des sourires à n'en plus finir et des selfies à l'infini. L'ambiance de fête à gagner la plus belle avenue du Monde, encerclée par 2500 membres des forces de l'ordre et secouristes. "C'est un peu étrange, mais c'est bien, on se sent en sécurité", affirme une touriste. La sécurité, la santé et le succès, voilà ce que la foule attend pour 2018. Une année entamée sans débordement sur les Champs-Élysées.

