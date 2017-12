Les premiers vœux d'Emmanuel Macron

Depuis son arrivée, Emmanuel Macron s'est évertué à casser les codes. Mais va-t-il abandonner la tradition pour les premiers vœux de son quinquennat ? "C'est un rituel important, tous les présidents de la République s'y sont pliés, à commencer par de Gaulle en 1960, explique Catherine Demangeat, journaliste à France 3. Ces interventions sont toujours très regardées, environ 10 millions de personnes les suivent à chaque fois et si Emmanuel Macron fait en effet tout pour se démarquer de ses prédécesseurs, il n'a pas voulu manquer un rendez-vous incontournable. A priori pas de révolution, le chef de l'état va s'adresser à 20 heures depuis l'Élysée".

2018, année importante

La journaliste poursuit : "Plusieurs réformes structurelles sont au programme de 2018 comme l'assurance chômage, le logement... Emmanuel Macron devrait en profiter pour fixer ses priorités et redire qu'il veut maintenir le rythme. Car c'est en début de mandat, il le sait, qu'il est possible de réformer en profondeur le pays. C'est un climat plutôt favorable pour le président avec l'économie qui repart et des sondages plutôt favorables".

