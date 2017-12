Champagne : les touristes viennent du monde entier

Le champagne est une des grandes fiertés françaises. Les touristes viennent de loin pour l'apprécier. Dans la Marne, certains châteaux au milieu des vignes dédiés à l'oenotourisme affichent complet en cette période de fêtes de fin d'année. Pour ce domaine qui comprend douze chambres et un restaurant, la clientèle est étrangère à 80%. La bonne surprise c'est que même hors période de vendanges, les touristes sont au rendez-vous.

5 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2017

En 2017, les ventes de champagne attendront le chiffre d'affaires de 5 milliards d'euros. Un record, c'est 6% de plus par rapport à l'an dernier. Les pays qui débouchent le plus de bouteilles sont le Royaume-Uni et les États-Unis. La champagne reste la boisson phare pour les fêtes. Un tiers des ventes se fait pendant cette période.

