Champagne : comment bien choisir sa bouteille

Le champagne est un produit inévitable des fêtes de fin d'année. Mais toutes les bulles ne se valent pas. Comment s'y retrouver parmi toutes ces bouteilles ? "Pour commencer, il faut savoir correctement l'étiquette sur votre bouteille. Il faut impérativement qu'il y ait écrit le mot 'champagne' dessus. Cela garantit l'origine de votre produit, à savoir la Champagne. Ensuite il doit être mentionné si votre champagne est brut, demi-sec ou blanc de blanc par exemple. Enfin, le nom du producteur ainsi que l'adresse de son siège social", explique Julien Duponchel.

Quel champagne pour quel plat ?

Comment bien faire son choix parmi toutes les bouteilles ? "Il faut savoir à quel moment vous allez le servir. À l'apéritif et avec les plats salés, privilégiez un champagne brut ou extra brut. Il ne contient presque pas de sucre, idéal pour commencer les festivités. Pour les fruits de mer et les poissons, vous pouvez vous tourner vers les champagnes dits 'blancs de blancs'. Ils sont un peu plus chers que les autres, mais très frais ils s'accordent bien avec ce type de plats. Enfin, pour servir votre dessert, privilégiez le champagne rosé, très à la mode en ce moment, ou le demi-sec", conseille le journaliste.

