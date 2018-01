Fausse alerte au missile à Hawaï : le gouverneur avait perdu son mot de passe Twitter

Oublier son mot de passe peut avoir de graves conséquences... Samedi 13 janvier, une alerte a été envoyée par erreur aux habitants de Hawaï pour les prévenir de l'arrivée imminente d'un missile balistique.Cette alerte était due à une mauvaise manipulation d'un employé. Il a alors fallu 38 longues minutes pour que les autorités démentent ce message. La raison ? Le gouverneur de l'Etat de Hawaï, David Ige, ne connaissait pas le mot de passe de son compte Twitter et n'a donc pas pu utiliser cet outil pour rassurer rapidement les habitants.

Gov. David Ige explains that part of the delay in notifying the public that the Jan. 13 missile alert was a false alarm was because he did not know his Twitter password. pic.twitter.com/S3tmoswOpZ