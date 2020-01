VIDEO. Taxe GAFA : le commissaire européen au Marché intérieur promet "une taxe sur l'ensemble du territoire européen" si l'OCDE n'y parvient pas

Thierry Breton, le commissaire européen en charge du Marché intérieur et du numérique, est revenu lundi 20 janvier sur France Inter sur le "contexte de tensions commerciales" entre les États-Unis et l'Union européenne, à la veille de l'ouverture du forum économique de Davos en Suisse.

Donald Trump promet notamment des surtaxes contre le fromage et le champagne français, en représailles à la l'initiative française sur la taxe Gafa contre les géants du numérique. Thierry Breton a rappelé que la Commission européenne soutient "évidemment cette démarche" et juge "parfaitement légitime que toutes les entreprises soient taxées comme il se doit, y compris les géants du numérique". Il a ajouté que "la discussion a été ramenée, et je crois que c'est une bonne chose, dans le cadre de l'OCDE".

Thierry Breton a prévenu que "si jamais on ne rentrait pas dans le cadre des négociations de l'OCDE, l'Europe bien entendu prendrait ses responsabilités, et on s'en chargera directement au niveau des pays européens, ça veut dire tout simplement que nous déciderons d'une taxe sur l'ensemble du territoire européen à 27". Le commissaire européen en charge du Marché intérieur et du numérique estime que s"'il y a des mesures de rétorsion, parce que l'on est dans un contexte tensions commerciales, il y en aura des deux côtés. Evidemment il ne faut pas en arriver", conclut-il.