VIDEO. France-Allemagne : un mariage compliqué

Pour son numéro de mars consacré à la défense europénne, "Avenue de l'Europe" s'est aventuré en terrain peu hospitalier, sur les immenses bases militaires de l'est de la France. Mission : vous montrer comment une unité franco-allemande s'entraîne à traverser une zone hostile.

Depuis une trentaine d'années, la brigade franco-allemande est une vitrine : celle de l'amitié entre les deux pays. C'est sur ces mêmes camps de la Marne que les ennemis d'hier ont défilé ensemble en 1962. C'était après la première rencontre entre De Gaulle et Adenauer, en 1958, et avant le traité de coopération militaire de l'Elysée, en 1963. Les débuts d'une relation privilégiée, encore réaffirmée en 2017 par Emmanuel Macron et Angela Merkel.

Deux approches différentes

Au-delà du symbole, quelle est la réalité de cette coopération ? N'y a-t-il pas un décalage entre le discours et les actes ? Quelles sont les premières réussites du couple ? Le partenariat franco-allemand se veut le moteur de la future défense européenne, mais à l’issue de la Deuxième Guerre mondiale, les deux pays ont adopté des stratégies militaires et même des philosophies très différentes. Ces divergences empêchent une intégration plus rapide des forces sur le terrain, ainsi qu’une coopération efficace entre les industriels de l’armement des deux côtés du Rhin.

Une enquête de Bertrand Boyer et Loïc Le Moigne diffusé dans le magazine "Avenue de l'Europe" le 14 mars 2018.