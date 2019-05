VIDEO. Danemark, le pays où la vie est plus chère

Depuis 2011, le pouvoir d'achat augmente régulièrement de 1,5% par an en Europe. Pourtant, sa hausse n'est pas seulement un mot d'ordre pour les "gilets jaunes" français. C'est une revendication qui parcourt toute l'Union européenne, même les Etats membres les mieux lotis.

Il y a un pays où le pouvoir d'achat n'est pas censé être un problème, c'est le Danemark, où le chômage est pratiquement inexistant. Et pourtant...

Heureux de payer des impôts... vraiment ?

Les touristes français, de plus en plus nombreux, s’en aperçoivent dès qu’ils arrivent : la vie est très chère au Danemark. Mais les prix sont en rapport avec le niveau de vie des Danois, qui sont parmi les plus riches d’Europe. Cela ne les empêche pas de faire la chasse aux prix bas, une pratique érigée en "sport national".

Il faut dire que leurs prélèvements obligatoires sont les plus élevés de l’Union. On les dit heureux de payer des impôts, "Avenue de l'Europe" a trouvé une autre réalité.

Un reportage d'Hugues Huet et Bruno Vignais diffusé dans "Avenue de l'Europe" le 22 mai 2019.