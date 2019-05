VIDEO. Bulgarie et Grèce, le strict minimum

Depuis la fin de la crise, le pouvoir d’achat des Européens a augmenté de 1,5% par an en moyenne, et pourtant, sa hausse arrive en tête des préoccupations, même dans les Etats membres les mieux lotis. Alors dans les pays les plus pauvres de l'Union européenne... "Avenue de l'Europe" a enquêté en Bulgarie et en Grèce.

En Bulgarie, le salaire minimum est de 260 euros par mois. Comment vit-on avec moins de 8 euros par jour ? C'est une question que se posent les habitants de Viden, la ville située au cœur de la région la plus pauvre d’Europe.

La croissance peut-elle relancer le pouvoir d'achat ?

Le pays voisin, la Grèce, n’est guère mieux loti. C’est le seul Etat qui, pendant la crise de 2008, a imposé à son peuple une baisse de 22% du salaire minimum. Les jeunes de moins de 25 ans se sont même vu imposer une baisse supplémentaire de 10%. Le retour de la croissance va-t-il relancer leur pouvoir d’achat ?

Une enquête d'Hervé Dhinaut et Denis Bassompierre diffusée dans "Avenue de l'Europe" le 22 mai 2019.