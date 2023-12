Vrai ou faux L'Europe coûte-t-elle vraiment plus cher à la France qu'elle ne lui rapporte ?

À six mois des élections européennes, qui auront lieu en juin, le vrai ou faux passe au crible les croyances plus ou moins fondées autour de l'Union européenne. La Celulle Vrai ou Faux s'est notamment penchée sur cette accusation récurrente : l'Europe coûte-t-elle vraiment plus cher à la France qu'elle ne lui rapporte ?

L'Europe nous coûte trop cher. C'est une accusation récurrente, relayée notamment par des élus du Rassemblement national. Un chiffre ressort d'ailleurs régulièrement depuis plusieurs années : l'Europe nous coûterait autour de 10 milliards d'euros par an.

Dix milliards : c'est faux

Si on épluche les jaunes budgétaires, c’est-à-dire l'effort financier de l'État dans chaque domaine, la France a prévu de dépenser 24,5 milliards d'euros en 2023. Auparavant, l'enveloppe française tournait autour de 20 milliards par an, ce qui fait globalement de la France le deuxième ou troisième plus gros contributeur de l'UE en fonction des années. Sauf que l'on ne fait pas que donner de l'argent. On en reçoit également. Prenons la dernière année connue, 2020. Cette année-là, la France a touché 15,8 milliards d'euros de la part de l'Union européenne alors qu'elle en a dépensé 21. L'Europe ne nous coûte donc pas 10 milliards d'euros par an, mais plutôt autour de cinq à six milliards en fonction des années, soit près de deux fois moins que ce qu'avancent les élus RN.

Les limites de ce calcul

Sur le papier, la France donne donc effectivement plus d'argent qu'elle n'en reçoit. C'est ce qu'on appelle un contributeur net au budget de l'UE. Toutefois, ce calcul ne prend pas en compte les bénéfices de l'appartenance à l'Union européenne. La Commission rappelle que l'appartenance à l'UE permet notamment aux entreprises françaises d'accéder aux marchés nationaux de tous les pays de l'UE, soit près de 400 millions de consommateurs.