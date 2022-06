Union européenne : l’Ukraine est officiellement candidate

Officiellement candidate pour intégrer l’Union européenne, l’Ukraine devra obtenir l’unanimité des 27 pays membres, lors du sommet des 23 et 24 juin prochains.

Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, a soutenu la candidate de l’Ukraine pour entrer dans l’Union européenne, vendredi 17 juin. Au lendemain de la visite à Kiev (Ukraine) des dirigeants français, allemand et italien, c’est une nouvelle approbation pour le président Volodymyr Zelensky. La prochaine étape est cruciale. Les 23 et 24 juin prochains, se tiendra le sommet européen où les 27 États membres vont devoir voter à l’unanimité. Or, certains pays, comme les Pays-Bas, ont exprimé des réticences.

La Moldavie également candidate

La réaction de Vladimir Poutine est également très attendue. Officiellement, la Russie n’est pas hostile à la démarche de l’Ukraine. "Nous n’avons rien contre cela, c’est une décision souveraine de chaque pays", a déclaré le président russe. "Selon moi, l’Ukraine deviendra une sorte de demi-colonie de l’Europe si elle ne protège pas son marché intérieur", a-t-il toutefois lancé. Passée un peu inaperçue, la Moldavie a elle aussi obtenu le statut de candidat à l’UE, ce vendredi.