Union européenne : Bruxelles ouvre officiellement les négociations d'adhésion avec l'Albanie et la Macédoine du Nord

Les discussions pourraient prendre des années. L'Union européenne (UE) a ouvert mardi 19 juillet les négociations d'adhésion avec la Macédoine du Nord et l'Albanie, a annoncé la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. "C'est un moment historique", a souligné la présidente de l'exécutif européen. "C'est ce que vos citoyens ont attendu si longtemps et (...) c'est ce qu'ils méritent", a-t-elle ajouté.

Dear @ediramaal and @DKovachevski, you have shown patience, vision and leadership.



And you have proven time and again your attachment to European values, as friends and reliable partners.



We will all stand to gain, when one day we welcome in the EU. pic.twitter.com/l79zrbIeRy