Reportage "La démocratie a été piétinée" : en Roumanie, les partisans du candidat prorusse Calin Georgescu dénoncent l'annulation de l'élection présidentielle

Le deuxième tour de l’élection présidentielle roumaine devait se tenir dimanche 8 décembre. Mais la Cour constitutionnelle a décidé, à la dernière minute, d’annuler le scrutin à cause des soupçons d’ingérence étrangère dans la campagne. Le vainqueur surprise du premier tour, Calin Georgescu, le candidat populiste est accusé d’avoir profité de soutiens illicites, notamment sur les réseaux sociaux.

À Smardan, 1 700 habitants, quelques décorations de Noël dans les rues et 300 maisons alignées sur les rives du Danube, le candidat nationaliste a recueilli au premier tour de la présidentielle 42% des suffrages. Lorena, 18 ans, qui votait pour la première fois, ne comprend pas l’annulation du scrutin : "La démocratie a été piétinée. Les élections ont été organisées pour que chaque citoyen puisse exprimer son opinion. Cela ne correspond pas à ce que l'on appelle une démocratie. C'est choquant, personne ne s'attendait à ce que nos votes soient annulés."

"On en a marre de tous ces dirigeants"

Dans l’unique café du village, la télévision diffuse en boucle les émissions spéciales consacrées à la situation politique. Assis à l'une des quatre tables en bois, à l'abri de la pluie, le patron Gelu Daniel s’agace des soupçons d’ingérence dans la campagne. Une manœuvre, dit-il, pour écarter le candidat populiste : "Ils disent que ce sont les Russes qui l’ont financé, eh bien qu’ils le prouvent ! Tout ça c’est de la fiction. Ils se sont rendu compte que ce type a une popularité énorme et ils lui mettent des bâtons dans les roues pour le sortir de la course."

"Ce sont des méthodes communistes. Nous, on veut le changement et il est sûr de gagner." Gelu Daniel, patron de café à franceinfo

"Ils auraient dû respecter le choix du peuple, un point c’est tout, déclare Marius, 45 ans, serrurier, en salopette rouge et perceuse à la main. Ils ont accusé Calin Georgescu d’être sur TikTok mais ils sont tous dessus pour la présidentielle ! Et lui, il dit la vérité sur TikTok, son message a convaincu tout le monde ! Certains nous disent qu’il est avec Vladimir Poutine mais on ne les croit pas."

Marius, 45 ans, serrurier, soutient Calin Georgescu, à Smardan en Roumanie le 7 décembre 2024. (SEBASSTIEN BAER / RADIO FRANCE)

Aurel, 38 ans, avait déjà fait son choix. Comme au premier tour, le jeune homme s'apprêtait à voter pour Calin Georgescu ce dimanche. Il est, selon lui, le seul candidat capable d'apporter le changement. "On en a marre de tous ces dirigeants qui nous gouvernent depuis 35 ans, explique Aurel. On vit tous mal ici. Tout le monde en a marre. La situation peut dégénérer, surtout si on perd le contrôle de la jeunesse. Ça va être pire qu'en 1989 lors de la révolution roumaine, je vous le garantis."

Face à la colère, le maire social-démocrate de Smardan, Petrica Merculescu, a demandé aux habitants de respecter la décision des autorités pour éviter les incidents. "Pour la cour constitutionnelle, cela a été une décision dure à prendre, vraiment très difficile, déclare-t-il. La seule solution en ce moment, c’est de rester calme, faire preuve de sagesse et de maturité. On va attendre les prochaines élections."

Mais les partisans du candidat populiste ont prévu de manifester dimanche à l’appel de Calin Georgescu, qui a demandé à ses soutiens de se présenter devant les bureaux de vote.