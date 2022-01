Ursula Von Der Leyen, "très emballée" par le drapeau européen sous l'Arc de Triomphe, se dit "impressionnée par l'ambition de la présidence française" de l'UE

Invitée à réagir après la polémique suscitée par l'installation temporaire du drapeau européen sous l'Arc de Triomphe, la présidente de la Commission européenne a dit savoir que "la France est très fière de sa longue histoire et de son drapeau."

"Nous étions très emballés de voir le drapeau européen affiché sur les grands monuments", a indiqué Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, jeudi 6 janvier sur France Inter, après la polémique suscitée par la présence du drapeau européen sous l'Arc de Triomphe, au moment où la France a pris la présidence du Conseil de l'Union européenne.

Selon elle, "c'est important que la présidence ait choisi d'afficher les couleurs de l'Europe". "Je sais que la France est très fière de sa longue histoire et de son drapeau qui la symbolise", a-t-elle ajouté, estimant que "sans la France, jamais l'Union européenne ne serait avancée comme aujourd'hui."

"J'ai vu plusieurs présidences et je dois dire que je suis impressionnée par l'ambition et la bonne préparation de la présidence française", a poursuivi Ursula von der Leyen. "Le rôle d'une présidence est de trouver des accords et la France a beaucoup d'expériences dans ce domaine", a-t-elle indiqué, se disant "confiante" sur le fait que "la présidence française sera un succès".