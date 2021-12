Présidence française de l'UE : une nouvelle pièce de deux euros sera en circulation à partir du 1er janvier

"Le chêne et l'olivier, la force et la sagesse." Lors de la conférence de presse d'Emmanuel Macron en amont de la présidence française de l'Union européenne, Clément Beaune, secrétaire d’Etat aux Affaires européennes, a présenté une nouvelle pièce de deux euros. "C'est la première fois depuis l'entrée [de l'euro] dans les porte-feuilles des Européens qu'en France, nous changeons le dessin de cette pièce", s'est-il félicité.

Frappée à Pessac (Gironde) et créée par Joaquim Giménez, le graveur général de la Monnaie de Paris, elle sera en circulation à partir du 1er janvier prochain. Son but :"incarner" la présidence française de l'UE et "marquer l'anniversaire de la monnaie unique", a décrit Clément Beaune. "2022 sera aussi les 20 ans de l'euro", a précisé le secrétaire d'Etat.