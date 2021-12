Présidence française de l'UE : "Emmanuel Macron me fait l'effet du Tartarin de l'Europe", lance Gilbert Collard

"Emmanuel Macron me fait l'effet du Tartarin de l'Europe", a réagi jeudi 9 décembre sur franceinfo Gilbert Collard, eurodéputé RN, après le discours d'Emmanuel Macron en vue de la présidence française de l'Union européenne au premier semestre 2022

"Dans quatre mois il ne sera peut-être plus président de la République et il se livre à un véritable détournement de l'usage de la fonction lui qui n'a que le mot institution à la bouche, a-t-il poursuivi. Aucune des mesures qu'il a annoncées ne pourra être réalisée. Il n'a pas le temps, il lui reste quatre mois et il lui faut l'aval du Parlement. C'est donc un coup d'esbroufe. Il se sert des institutions européennes pour promouvoir sa candidature" à la présidentielle.

Il aurait fallu réduire le délai de présidence pour l'eurodéputé RN

Il y a très peu de temps entre le début de la présidence française de l'Union européenne et l'élection présidentielle en France. Pour Gilbert Collard, il aurait fallu réduire le délai de présidence, "mais on a à faire à une technocratie, donc il n'était pas question que la France passe la main." Emmanuel Macron aurait dû dire que la France "allait faire des choses raisonnables et difficiles" en fonction du temps qui "lui est donné."

Emmanuel Macron n'aura pas le temps de faire sa réforme de l'espace Schengen. "C'est impossible quand on connaît le fonctionnement des institutions européennes, leur lenteur, a déclaré Gilbert Collard. Personne ne se fait d'illusion. C'est tellement technocratique que c'est inconcevable. Le pouvoir dans l'Union européenne est entre les mains des bureaucrates et des technocrates. C'est se moquer du monde que de vouloir faire croire que dans le délai qui lui est imparti il arrivera à réaliser les travaux d'Hercule."