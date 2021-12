Les Français plus méfiants vis-à-vis de l’Europe que les Allemands et les Italiens, selon une étude

Selon une enquête sur les fiertés nationales et européennes réalisée par l’Ifop pour EuropaNova et le "JDD", 68% des Français se disent fiers d'être européens et 87%, fiers d'être français.

Les Français sont fiers d’être français mais plus distants avec l’Europe que leurs voisins allemands et italiens. C’est l’un des enseignements d’une enquête sur les fiertés nationales et européennes réalisée par l’Ifop pour EuropaNova et le JDD. 87 % des Français se disent fiers d’être français, mais seulement 68 % se sentent fiers d’être européens.

C’est bien moins que nos plus proches voisins européens. Eux aussi sont fiers de leur nationalité (89 % des Italiens et 77 % des Allemands), mais semblent plus attachés à l’Europe. Trois Italiens sur quatre sont fiers d’être européens, et 78 % des Allemands, soit dix points de plus que les Français.

Les Français préfèrent une Europe des Nations plutôt que fédérale

Cette enquête pose aussi la question de la vision des citoyens sur l’Europe. 40 % des Français interrogés préfèrent une Europe des Nations, où chaque État reste souverain, plutôt qu’une Europe intégrée, plus fédérale, où la souveraineté est partagée. Ils ne sont que 29 % à adhérer à ce second positionnement.

Ils sont beaucoup plus nombreux en Allemagne et en Italie à soutenir l’idée d’une Europe plus fédérale. 43 % des Allemands adhèrent à cette idée, et un Italien sur deux.

Les jeunes Français plus indécis que leurs voisins européens

Cette tendance est particulièrement marquée chez les jeunes. Deux tiers des Italiens de moins de 25 ans sont favorables à une souveraineté européenne, et le phénomène s’observe aussi en Allemagne avec la moitié des jeunes qui soutiennent cette idée. En France, l’euroscepticisme touche toutes les classes d’âge sans distinction.

Les jeunes qui n’ont pas d’avis sur cette question sont par ailleurs les plus nombreux en France. 42 % des moins de 35 ans ne savent pas choisir entre Europe des Nations ou Europe intégrée, contre seulement 18 % des Italiens et 16 % des Allemands.

Cette enquête a été réalisée auprès de trois échantillons de 1 000 personnes en France, en Allemagne et en Italie, entre le 14 et le 20 décembre 2021.