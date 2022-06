Le Danemark vote massivement en faveur d'une intégration de la politique de défense européenne

C'est "oui". Une majorité écrasante de Danois, presque 67%, ont voté par référendum mercredi 1er juin en faveur d'une intégration à la politique de défense de l'Union européenne, selon le décompte de 99% des bulletins de vote. Les chefs de l'UE, Ursula von der Leyen et Charles Michel, ont salué un vote "historique" du Danemark sur une entrée dans la défense européenne.

The people of Denmark have made a historic choice.



The world has changed since Russia invaded #Ukraine



This decision will benefit Europe and make both the EU and the Danish people safer and stronger.



I welcome the determined leadership shown by @Statsmin Mette Frederiksen. pic.twitter.com/Q9Ja0F5ce0