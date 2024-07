La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, est reconduite par les eurodéputés pour un second mandat

La dirigeante allemande a obtenu, jeudi, 401 voix, alors qu'il lui en fallait 360. On dénombre également 284 contre, 15 abstentions et six blancs.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, est réélue par les eurodéputés pour un second mandat, jeudi 18 juillet. Elle a recueilli 401 voix alors qu'il lui en fallait 360. Au total, 707 votants ont été recensés. On dénombre également 284 contre, 15 abstentions et six blancs. Les Vingt-Sept s'étaient entendus pour lui accorder un nouveau mandat de cinq ans à la tête de l'exécutif européen, où elle s'est imposée depuis 2019 à travers les crises, du Covid-19 à la guerre en Ukraine, tout en élaborant des législations majeures, comme le pacte vert, les règles numériques ou encore le pacte asile et migration.

Avant le vote, Ursula von der Leyen avait présenté son projet politique de sorte à répondre aux attentes parfois contradictoires des divers groupes. Le Parti populaire européen (PPE, droite), dont la responsable allemande est issue, reste la première force du Parlement (188 élus). Les sociaux-démocrates (S&D) occupent 136 sièges et les libéraux (Renew) 77. La grande coalition réunissant ces trois partis serait ainsi suffisante.