La Hongrie prend la présidence du Conseil de l'Union européenne pour six mois

Après Bruxelles, Budapest. La Hongrie prend la présidence du Conseil de l'Union européenne à partir du lundi 1er juillet. Le pays de Viktor Orban succède à la Belgique et à l'Espagne avant elle. La présidence est en effet tournante, c'est-à-dire que chaque Etat membre préside le Conseil à tour de rôle tous les six mois.

Le Conseil de l'Union européenne est censé représenter les intérêts de chaque Etat membre. Il partage le pouvoir budgétaire et législatif avec le Parlement. Dans ce cadre, il négocie les propositions législatives et le budget adopté par la Commission. L'institution coordonne les politiques des Vingt-Sept, notamment en matière économique et budgétaire, et élabore puis applique la politique étrangère et de sécurité de l'UE.

Indépendance de la justice, aide à l'Ukraine, immigration, droits des communautés LGBT... Depuis l'arrivée de Viktor Orban au pouvoir, la liste est longue des dossiers sur lesquels la Hongrie s'est éloignée des valeurs européennes. Cette présidence hongroise suscite donc le malaise au sein de l'Union européenne. De son côté, Budapest veut rassurer, disant être prête à assumer "les obligations et responsabilités" de sa mission qui court jusqu'en décembre.