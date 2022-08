Incendies : plusieurs pays européens viennent prêter main forte à la France

Deux Canadair grecs viennent de se poser à l’aéroport de Bordeaux (Gironde). Dès jeudi 11 août, ils participeront à la lutte contre les feux en Aquitaine. Première étape d’un dispositif sans précédent pour la France. En 24 heures, 400 pompiers vont arriver. La Grèce envoie deux avions, tandis que l’Allemagne, la Roumanie et l’Autriche apportent du matériel. Dans une base roumaine, 77 hommes et 14 camions ont été mobilisés. Ils emportent 4 000 litres d’eau pour être opérationnels immédiatement. Ils sont actuellement en vol vers la France.

Une centaine de véhicules à Bordeaux

Au total, plus d’une centaine de véhicules de différents pays seront à Bordeaux d’ici vendredi 12 août, dans la soirée. Une aide financée en partie par l’Union européenne dans le cadre du nouveau mécanisme de protection civile. C’est dans ce même cadre que des pompiers français sont actuellement prédisposés en Grèce. Les échanges vont se multiplier. L’Union européenne estime qu’avec le changement climatique, les incendies seront de plus en plus nombreux chaque été, et que le dispositif de lutte doit être repensé.