Guerre en Ukraine : un sommet de l'Otan prévu en urgence

La déclaration du président de la République vient d’être enregistrée, jeudi 24 février et va être diffusée à 13 h 30. Une déclaration dans laquelle Emmanuel Macron "devrait avoir un ton très grave pour condamner une nouvelle fois fermement cette déclaration de guerre de la Russie", indique Jean-Baptiste Marteau, en direct du palais de l'Élysée. "Le soutien des Français à l’Ukraine est évidemment très important, tout comme parler de la suite."



Un message d’unité

"C’est la coordination européenne qu’il va falloir mettre en place, avec un sommet du G7 en visioconférence cet après-midi, un sommet de l’Otan également en visioconférence ce soir", rapporte le journaliste. Il y aura à 20 heures une réunion exceptionnelle à Bruxelles (Belgique). "C’est là qu’il va falloir apporter et montrer toute l’unité de l’Union, des 27, pour apporter une réponse, à la fois des sanctions politiques et économiques après cette invasion de la Russie", explique Jean-Baptiste Marteau pour France 2. La question désormais est de savoir quelle aide l’Europe et la France peuvent apporter à l’Ukraine.