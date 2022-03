Guerre en Ukraine : G7, OTAN, Joe Biden… Tous les dirigeants occidentaux réunis à Bruxelles

L'OTAN, le G7, l'Union européenne et même le président américain, Joe Biden, sont réunis à Bruxelles, en Belgique, jeudi 24 mars. Qu'attendre de cette réunion ? Le journaliste Julien Gasparutto, présent sur place, apporte son éclairage.

Au-delà du symbole d'union des Occidentaux, de nouvelles décisions concrètes sont-elles attendues à Bruxelles (Belgique), jeudi 24 mars ? "La réunion de l'OTAN est toujours en cours, mais les Occidentaux devaient s'accorder ce matin sur un renforcement de leur position à l'Est, avec dans l'immédiat quatre nouveaux bataillons qui vont être déployés, puis à plus long terme un renforcement permanent de leurs bases qui sont situées dans la région", rapporte le journaliste Julien Gasparutto, présent sur place.

Nouvelles livraisons de matériel et achats groupés

Les membres de l'Alliance devaient également "s'accorder sur de nouvelles livraisons de matériel à l'Ukraine", et pourraient notamment "fournir des missiles antinavire". À 14 heures, ce sera au tour des membres du G7 de se réunir. Ils évoqueront les nouvelles sanctions à prendre contre la Russie. Joe Biden, le président américain, a appelé "à cibler de nouveaux oligarques", tandis que Boris Johnson souhaite cibler les réserves d'or de la Russie. Plus tard dans l'après-midi, un sommet européen débutera dans le centre de Bruxelles, au cours duquel seront discutées les questions des achats groupés et des stocks communs de gaz.