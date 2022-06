Guerre en Ukraine : en déplacement dans le pays, Emmanuel Macron a-t-il convaincu les Ukrainiens ?

Le président de la République s'est rendu en Ukraine, jeudi 16 juin. "Emmanuel Macron, à plusieurs reprises aujourd'hui, a répété que le soutien de la France était sans ambiguïté, et c'est ce que les Ukrainiens voulaient entendre. De quoi contrebalancer, en effet, cette phrase : 'Il ne faut pas humilier la Russie'. Des propos qui ont été interprétés comme une forme de pression sur l'Ukraine pour qu'elle fasse des concessions territoriales en pleine guerre", explique la journaliste Agnès Vahramian, en direct de Kiev (Ukraine), jeudi 16 juin.





"Redonner confiance en la France"

"Emmanuel Macron n'est pas venu les mains vides. Il a effectivement annoncé que six canons César supplémentaires seraient donnés pour l'Ukraine, en plus des douze déjà attribués. C'est 25% de la dotation globale française. C'est donc beaucoup. De quoi rassurer les Ukrainiens, balayer certains doutes, et surtout redonner confiance en la France", conclut la journaliste.