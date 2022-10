Géopolitique : l'Union européenne élargie et renforcée face à la Russie

Les pays de la "Grande Europe" se sont réunis à Prague, en République Tchèque, jeudi 6 octobre. On y retrouve les membres de l'Union européenne, les candidats à l'UE et les partenaires économiques.

La grande Europe s'est réunie à Prague (République Tchèque), jeudi 6 octobre. Lors de ce rassemblement, 44 pays sont présents : les pays de l'Union européenne, ce qui veulent y rentrer et les partenaires commerciaux, le Royaume-Uni et la Turquie. Des pays en tension, comme la Bosnie, l'Arménie et l'Azerbaïdjan sont aussi conviés. Ce message d'unité est destiné à Vladimir Poutine. "Il faut le faire sans la Russie (…) parce que la Russie de Poutine s'est exclue elle-même de la famille européenne", a expliqué Josep Borrel, haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères.

Renforcer des partenariats stratégiques

Ce nouvel espace doit permettre de renforcer des partenariats stratégiques, sur l'énergie avec la Norvège et l'Azerbaïdjan, mais aussi sur la sécurité et l'immigration avec le Royaume-Uni et la Turquie. Les pays candidats à l'UE sont aussi arrimés à cette communauté, sans attendre leur adhésion. Cependant, les relations entre l'Union et certains pays, comme le Royaume-Uni et la Turquie, restent tendues.