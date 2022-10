France-Allemagne : quelles conséquences pour l’Union européenne ?

Tandis que les tensions entre la France et l'Allemagne ne se sont pas encore pleinement apaisées mercredi 26 octobre, quels impacts peuvent-elles avoir à l'échelle européenne ? En direct de Bruxelles (Belgique), nous retrouvons le journaliste Julien Gasparutto.

Quelles peuvent être les conséquences du désaccord entre la France et l'Allemagne ? “Cela déteint sur toute l’Europe. Lorsque les relations entre la France et l'Allemagne ne sont pas bonnes, cela bloque les discussions”, énonce Julien Gasparutto, en duplex depuis Bruxelles (Belgique) mercredi 26 octobre. Il paraît aujourd’hui compliqué pour un diplomate que les deux pays arrivent à dégager un consensus au sujet de l’énergie par exemple.

L’Union européenne fragilisée

Ces tensions renforcent aussi les divisions sur les sujets qui fâchent au sein des 27 pays membres. "L'Allemagne embarque avec elle les pays du Nord, la France les pays du Sud et au final les tensions se cristallisent autour de Paris et Berlin", analyse le journaliste. Mais à Bruxelles, le vrai sujet semble être l’Allemagne dont le modèle économique, basé sur une dépendance aux gaz russes, a explosé depuis le début de la guerre en Ukraine. "Les pays de l’Est reprochent à Berlin de ne pas avoir écouté les mises en garde", rapporte Julien Gasparutto. Olaf Scholz, dont l’attitude jugée austère suscite les critiques, a du mal à s’imposer. Et tout cela fragilise l’Union européenne.