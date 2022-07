Eurozapping : un procès pour terrorisme d'extrême-droite en Allemagne, une militante pro-avortement poursuivie en Pologne

Le 23h revient sur l'actualité européenne avec l'Eurozapping, vendredi 15 juillet. Un officier allemand a été condamné pour terrorisme d'extrême-droite. Le procès a duré 14 mois, et l'ancien officier d'une unité franco-allemande a été condamné à cinq ans et demi de prison. Il était poursuivi pour avoir fomenté des attentats contre des hommes politiques en Allemagne.



Une militante pro-avortement poursuivie en Pologne

En Pologne, Justyna Wydrzynska, une militante pro-avortement, est poursuivie pour avoir donné des pilules abortives à une femme qui souhaitait mettre fin à sa grossesse. Quand son mari l'a découvert, il a porté plainte. Justyna Wydrzynska risque jusqu'à trois ans de prison. Depuis 2020, malgré les manifestations, la Pologne a mis en place une des lois les plus restrictives d'Europe en matière d'avortement. Enfin, la Hongrie est frappée par la sécheresse. Les lacs et plans d'eau sont au plus bas, et les agriculteurs prévoient de mauvaises récoltes.