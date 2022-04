Europe : vers l'interdiction de substances chimiques toxiques dans les jouets, meubles et emballages ?

Les substances chimiques toxiques pourraient être interdites d'ici 2030 dans les jouets, vêtements, meubles et emballages alimentaires. L'Europe part en guerre contre six familles de polluants. Les associations craignent la résistance des industriels.

Dans les supermarchés, les plastiques sont partout et entourent de nombreux aliments. Ils contiennent des substances chimiques, dangereuses pour la santé et l'environnement. L'Europe souhaite éliminer les plus toxiques. Parmi eux, les matériaux retardateurs de flammes des appareils électroniques ou des matelas. L'Union européenneveut proposer des alternatives pour des plastiques plus inoffensifs d'ici à 2030. "Ça nous laisse le temps, au niveau de l'industrie, de nous préparer à ces futures restrictions", estime Sylvie Lemoine, directrice exécutive du Conseil européen de l'industrie chimique.

La menace des lobbys

Les associations restent toutefois vigilantes. Selon elles, les industriels pourraient réclamer des dérogations sur certaines substances chimiques. "On connait l'influence des lobbys privés, ou de l'industrie chimique à Bruxelles. Effectivement, c'est le plus gros risque relatif à cette proposition", commente Elise Vitali, chargée politique des produits chimiques au bureau européen de l'environnement. L'aspect des caddies des Européens pourrait donc bientôt changer : une petite révolution pour la planète comme pour la santé.