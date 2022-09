Europe : la Finlande ferme sa frontière aux Russes fuyant la mobilisation

La question des frontières reste une compétence nationale dans l’Union européenne. La Finlande est le cinquième pays européen à décider de fermer ses frontières aux Russes qui tentent de fuir la mobilisation et le régime. Les Européens sont divisés sur la question, avec cinq pays en première ligne, qui veulent maintenir une attitude très ferme. "Beaucoup de Russes qui fuient leur pays étaient d’accord avec le fait de tuer des Ukrainiens", a assuré un ministre letton.

Difficile position commune

Les pays situés plus à l’ouest, dont l’Allemagne, se disent plus ouverts à un accueil et rappellent qu’il y a des textes internationaux qui obligent à venir en aide aux personnes qui se sentent menacées dans leur pays. Deux réunions ont eu lieu cette semaine et les États membres pressent la Commission européenne d’adopter une position commune, explique le journaliste de France Télévisions, Julien Gasparutto.