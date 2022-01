Europe : l'euro fête ses 20 ans d'existence

Le 1er janvier 2002, les Français disaient adieu au franc et témoignaient de l'arrivée de l'euro. Chaque retrait était synonyme d'euphorie, parfois éphémère. "Les billets sont moches. Le billet de 50 francs était beaucoup plus joli avec le Petit Prince", témoignait à l'époque une femme qui venait de retirer de l'argent à un distributeur automatique de billets. Dès les premiers jours, les Français ont appris à vivre avec cette nouvelle monnaie, l'euro. Certains avaient même un porte-monnaie didactique.

Pour 80% des Français, l'euro a amplifié l'inflation

Vingt ans après, samedi 1er janvier, l’euro fête donc son anniversaire. Les Français gardent en mémoire cette petite révolution. "On voit que la vie a quand même bien augmenté avec le passage à l'euro", rapporte un retraité. Et cette impression perdure. "Nous en tant qu'association de consommateurs, on a essayé d'informer les consommateurs, de leur donner des observations sur les prix pour montrer que les prix ne flambaient pas", raconte Daniel Bideau, le président de l'association UFC Que choisir 63. Des arguments qui ont du mal à convaincre l'opinion. D'après un sondage réalisé le mois dernier, 80% des Français estiment que l'euro a amplifié l'inflation et fait chuter leur pouvoir d'achat.