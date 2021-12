Euro : un nouveau visuel pour les billets

Le Puy-de-Dôme célèbre un siècle de fabrication de billets de banque. Une majorité des euros utilisés depuis 20 ans y sont imprimés. Et ces billets vont bientôt changer d'illustrations.

Des ponts, des portes... En 2002, le visuel des sept billets de banque en euros était consensuel pour ne froisser aucun pays membres. Le thème retenu était styles et époques en Europe. C'est le projet du designer italien Robert Kaline qui avait été sélectionné. Pour célébrer les 20 ans de l'euro, la Banque centrale européenne a décidé de réinventer ses billets de banque. Le gouvernement français aimerait bien voir des visages incarnant l'Europe.



Pas de nouveaux billets avant 2025

C'est le travail du comité de réflexion regroupant des designers, des entrepreneurs et des historiens. Parmi eux, Stéphane Distinguin. "Il y a plein de pistes et d'idées possibles. Est-ce que ce sont des constructeurs de l'UE ? Est-ce que ce sont des personnes nées dans un pays et qui sont allés travailler dans un autre ? Des femmes aussi ?", explique le président de Fabem. Le processus de création est long. Les Européens ne devraient pas découvrir les nouveaux billets avant 2025.