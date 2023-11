Environnement : le règlement sur les emballages en débat au Parlement européen à Strasbourg

La restriction des contenants à usage unique, la consigne ou le plastique recyclé... Les eurodéputés réunis à Strasbourg discutent mardi 21 novembre et votent mercredi sur un texte de loi visant à verdir les emballages dans l'Union européenne. Mais l’objectif de la Commission, d’une diminution de 10% d'ici 2035 par rapport à 2018, se heurte de plein fouet aux lobbies industriels. La fabrication d’emballages génère un chiffre d’affaires colossal en Europe, de 355 milliards d’euros par an. La proposition initiale de la Commission pourrait être fortement allégée.

à lire aussi Environnement : les Européens consomment toujours plus d'emballages à usage unique

Des colis internet aux gobelets de café, les Européens n’ont jamais généré autant de déchets d’emballages : 188 kilogrammes par an et par habitant en 2021. Bruxelles veut à terme interdire les récipients dans la restauration à emporter qui ne sont pas réutilisables, avec un système de consignes ou des consommateurs qui apportent leur propre contenant. Mais le réemploi consomme davantage de ressource en eau et en électricité, plaident les industriels qui ont investi pour fabriquer par exemple des gobelets à usage unique mais via des produits recyclés.

La liste des emballages à interdire cristallise les tensions

Une partie des députés européens va voter en faveur de dérogations, dès lors que le contenant affiche un certain taux de recyclabilité. Les Italiens entendent de leurs côtés protéger leur filière bioplastique et les Français sauver les boîtes de camemberts en bois, non recyclables. Un oubli de la Commission qui sera, promet-on, réparé.

La bataille s’annonce enfin rude sur le projet de consignes obligatoires pour les bouteilles plastiques et les canettes métalliques. Les eurodéputés en débattent mardi et votent mercredi leur position, qui fera ensuite l’objet de négociations avec les représentants des États membres pour un vote final attendu en 2024.