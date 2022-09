Energie : l'aide mutuelle entre les pays européens cet hiver va être "indispensable", selon un spécialiste

L'aide mutuelle des pays européens durant l'hiver sur les fournitures d'électricité et gaz va être "complétement indispensable", a déclaré mardi 6 septembre sur franceinfo Nicolas Goldberg, expert en politiques énergétiques au sein du cabinet Colombus Consulting. Selon lui, le scénario d'une réouverture de la totalité des 56 réacteurs nucléaires d'ici février, annoncé par EDF et voulu par le gouvernement, est un scénario "optimiste". Il ajoute que "s'il fait froid cet hiver, nous pourrons avoir des difficultés d'approvisionnement en électricité".

franceinfo : Emmanuel Macron a rappelé lundi 5 septembre l'accord conclu cet été entre les états membres de l'Union européenne, qui prévoit une aide mutuelle sous forme de fourniture de gaz et d'électricité entre voisins. Est-ce que c'est un outil qui nous sera utile ?

Il ne sera pas juste utile puisqu'il sera complètement indispensable. Ce n'est pas rare que la France soit importatrice d'électricité en hiver. Là, ce sera particulièrement le cas. Il y a des chances que les interconnexions soient saturées parce qu'on a un déficit de production au pire moment. Pour l'électricité en France, ça va être très compliqué cet hiver. Ça va dépendre de la météo. Effectivement, il y a des chances qu'on ait besoin au maximum de ces imports et c'est pour cela qu'il faut les sécuriser. C'est pour cela aussi qu'il faut garantir la sécurité européenne et normalement, il y a un marché qui garantit tout ça. En période de pénurie, chaque pays a essayé un peu d'entraver le marché. Cet accord est là pour être sûr que le marché continue de fonctionner avec cette solidarité européenne.

Le gouvernement espère que la quasi-totalité des réacteurs nucléaires sera remis en service pour affronter l'hiver, alors que la moitié d'entre eux sont actuellement fermés pour cause de maintenance ou de problèmes de corrosion. Ce calendrier est-il réaliste ?

Il est optimiste. Cela veut dire que mi-février, on aura géré tous les problèmes de corrosion et que toutes les maintenances auront été réalisées. La totalité des réacteurs devraient revenir en février, selon EDF. Cependant, attention, car d'autres repartiront en maintenance, c'est à dire que ceux qui fonctionnent maintenant, à un moment, il va bien falloir les recharger et faire la maintenance annuelle. Quand on dit que tous les réacteurs seront redémarrés, cela veut dire que tous les réacteurs auront produit et que ceux qui produisent en ce moment partiront en maintenance plus tard. Le calendrier est optimiste, mais j'espère qu'on le tiendra. Il faut voir si l'Autorité de sûreté nucléaire valide bien la réparation des corrosions et tous les travaux de maintenance.

Quelle est l'importance de la météo ? Est-ce que tous nos efforts pourraient être réduits à néant par une vague de froid cet hiver sur l'Europe ?

Je ne pense pas qu'ils seront réduits à néant. En revanche, s'il fait froid, nous pourrons avoir des difficultés. La France, est un pays qu'on dit "thermo-sensible", c'est-à-dire que quand il fait un peu plus froid, vous avez beaucoup de consommation électrique en plus parce qu'il y a beaucoup de chauffage électrique et parfois du chauffage électrique peu efficace. Donc, effectivement, s'il fait froid, on pourrait avoir plus de difficultés, mais moins que si on n'avait pas fait d'effort.