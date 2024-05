Direct Xi Jinping en France : le président chinois, un partenaire comme un autre ?

Le Talk de franceinfo se penche sur la visite diplomatique du président chinois en France cette semaine. Ludo Pauchant reçoit l’ancienne ambassadrice de France en Chine, Sylvie Bermann, le spécialiste de la Chine contemporaine Emmanuel Véron et Christian Lequesne, spécialiste des questions diplomatiques.

Les 6 et 7 mai, le président chinois, Xi Jinping, était attendu en visite d’État en France. Une visite visant à célébrer cette année les 60 ans de leurs relations diplomatiques. La dernière visite de Xi Jinping en Europe remonte à 2019, soit avant la pandémie du Covid-19.

60 ans d’une “relation spéciale” avec la Chine

Le 27 janvier 1964, la France est le premier pays occidental à reconnaître la Chine de Mao Zedong. “En nouant avec ce pays, avec cet État, des relations officielles, la France ne fait que reconnaître le monde tel qu’il est” déclarait le général de Gaulle.

60 ans plus tard, la France enregistre un déficit commercial de 50 milliards d’euros en Chine, le fossé entre les valeurs démocratiques de l’Occident et celles de Xi Jinping est grandissant. L’enjeu de cette visite est d’aborder divers sujets dans les domaines économiques, sécuritaires, environnementaux et écologiques ou encore le sujet tabou des droits de l’Homme.



L’ancien ministre de la Défense et des Affaires étrangères, Jean-Yves le Drian, a rétorqué sur France Inter, lundi 6 mai, que la Chine “n’est pas [notre] ami, mais pas [notre] ennemi non plus”, preuve d’une relation singulière et spéciale entre notre pays et celui de Xi Jinping.