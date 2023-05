DIRECT VIDEO - Immigration : à quoi jouent Les Républicains ? Le débat du Talk franceinfo

Samedi 20 mai, Les Républicains ont dévoilé deux propositions de loi visant à « reprendre le contrôle » en matière d’immigration. C'est le sujet du Talk franceinfo. Tous les soirs, à partir de 18 heures, Manon Mella et ses invités débattent avec les internautes de la chaîne Twitch de franceinfo.

Après le dévoilement de deux propositions de loi le week-end dernier par Les Républicains, la question des politiques d'immigration est de nouveau sous le feux des projecteurs en France. Durcissement de l'accueil des étrangers, règles européennes contestées : le ton se durcit à droite et les débats s'annoncent houleux. Mais quelle est la réalité de l'immigration en France ?

Manon Mella reçoit François Héran, sociologue et démographe rattaché à la chaire Migrations et sociétés du Collège de France et Christophe Gueugneau, journaliste à Mediapart.

Vers le modèle danois ?

C'est dans les colonnes du Journal du Dimanche que le patron des Républicains, Eric Ciotti a détaillé les deux propositions de loi pour durcir les conditions d'immigration en France. "Reprendre le contrôle", lutter contre une immigration "massive" : Les Républicains défendent une politique intransigeante inspirée du modèle danois.

En effet, en visite à Copenhague, Eric Ciotti a vanté le "pragmatisme" du gouvernement social-démocrate et souhaite s'inspirer des politiques strictes et dissuasives mise en place au Danemark. Alors, dans quelle mesure l'application de ces dispositions au contexte français est-elle possible ? Quelles questions cette ambition de la droite soulève-t-elle ?

